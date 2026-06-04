L’amichevole tra Portorico e Arabia Saudita si disputerà tra la notte di venerdì e sabato, alle 01:00 ora italiana. La partita si svolge in un contesto di preparazione, con focus su statistiche e probabili formazioni. Sono previste diretta tv e streaming per seguire l’evento. Non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali nelle rose e le due squadre cercano una vittoria che possa dare fiducia in vista di impegni successivi.

Portorico-Arabia Saudita è un’amichevole e si gioca nella notte tra venerdì e sabato all’01:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Domenica scorsa l’ Arabia Saudita ha rimediato un’altra sconfitta, la quarta consecutiva considerando pure il KO di dicembre contro la Giordania in Arab Cup. I Figli del Deserto si sono arresi 2-1 all’Ecuador nell’amichevole giocata in New Jersey, ad Harrison: il cinismo e la maggiore esperienza dei sudamericani sono stati determinanti contro una selezione che continua a deludere dal punto di vista realizzativo e che è stata capace di segnare solo 2 reti nelle ultime quattro partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Portorico-Arabia Saudita: alla ricerca della vittoria perduta

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