Bonus asilo nido un sostegno che paga | il Bonus asilo nido favorisce l’occupazione femminile

Da orizzontescuola.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il bonus asilo nido viene erogato mensilmente alle famiglie per coprire le spese di iscrizione e frequenza. La cifra varia in base al reddito e al numero di figli. Dal 2022, il contributo è stato esteso e migliorato, con un importo massimo di circa 3.000 euro annui. La misura si rivolge a nuclei con redditi fino a 40.000 euro. La domanda può essere presentata online, con requisiti specifici legati alla composizione familiare.

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Uno dei temi più dibattuti nelle politiche per la famiglia è il rapporto tra sostegno economico alla natalità e partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il XXV Rapporto Annuale dell’INPS fornisce dati preziosi su questo tema, analizzando in particolare l’efficacia del Bonus asilo nido. La conclusione è chiara: la misura funziona, soprattutto per chi è già occupata o ha una prospettiva di rientro. Il Bonus asilo nido è stato introdotto nel 2017 e nel tempo è stato potenziato. Oggi è modulato sull’ISEE e, per i bambini nati dopo il 2024, è più generoso. Il risultato è che il tasso di utilizzo è cresciuto dal 4% del 2017 a oltre il 35% del 2025. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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BONUS ASILO NIDO 2026: come richiederlo in autonomia

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