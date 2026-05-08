Torrimpietra lavori all’asilo nido Il Pagliaccetto | servizio sospeso per un anno

L’asilo nido “Il Pagliaccetto” di Torrimpietra rimarrà chiuso per circa un anno a causa di interventi di ristrutturazione. La decisione è stata comunicata alle famiglie nelle scorse settimane, con l’obiettivo di garantire interventi necessari per migliorare la sicurezza e le condizioni dell’edificio. I lavori, che riguarderanno principalmente le strutture portanti e gli impianti, sono stati programmati dal Comune.

Fiumicino, 8 maggio 2026 – L’asilo nido “Il Pagliaccetto” di Torrimpietra sarà interessato da importanti lavori strutturali. Per consentire l’avvio del cantiere, il servizio sarà sospeso per il prossimo anno educativo. La decisione è stata condivisa durante diverse assemblee tra l’Amministrazione comunale e i genitori, nelle quali sono state illustrate le ragioni dell’intervento. L’obiettivo è garantire standard più elevati di sicurezza e qualità degli spazi educativi. In considerazione dell’apertura del cantiere e delle possibili criticità legate ai tempi dei lavori, non sono state aperte le iscrizioni per il prossimo anno. “Si tratta di un intervento necessario e non più rinviabile – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati –.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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