Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | Inghilterra e Argentina in semifinale dopo i supplementari

Durante i Mondiali 2026, Inghilterra e Argentina hanno raggiunto le semifinali, dopo aver disputato i tempi supplementari. Sono stati aggiornati i risultati e la classifica dalla fase a gironi fino alle fasi finali. La competizione si è svolta attraverso ottavi, quarti, semifinali e finale, con le due squadre che sono risultate tra le ultime quattro presenti nel torneo. Le partite sono state aggiornate in tempo reale durante tutto l'evento.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026: dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su .? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie bianconere. Clicca qui! Risultati Mondiali 2026. QUARTI DI FINALE. 12 LUGLIO Argentina-Svizzera 3-1 dts (10? Mac Allister, 67? Ndoye, 112? Julian Alvarez, 120+1? Lautaro Martinez) 11 LUGLIO Norvegia-Inghilterra 1-2 dts (36? Schjelderup, 45+2? Bellingham, 93? Bellingham) 10 LUGLIO Spagna-Belgio 2-1 (30? Fabian Ruiz, 41? De Ketelaere, 88? Merino) 9 LUGLIO Francia-Marocco 2-0 (60’ Mbappé, 66’ Dembele) OTTAVI DI FINALE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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