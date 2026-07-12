Il consiglio ha approvato la conferma della sezione distaccata dell’istituto alberghiero Casini a Sarzana. Inoltre, è stato dato il via a corsi serali di istruzione per adulti di secondo livello, specificamente nell’indirizzo ‘Informatica e telecomunicazioni’ con articolazione informatica, presso l’istituto Cappellini-Sauro.

La conferma della sezione distaccata dell’ istituto alberghiero Casini a Sarzana, ma anche l’avvio di un percorso di istruzione per adulti di secondo livello (corsi serali) a indirizzo ’Informatica e telecomunicazioni- articolazione informatica’ al Cappellini-Sauro. Sono queste le novità sostanziali del piano di dimensionamento scolastico approvato dal Consiglio provinciale. La nuova organizzazione dei servizi non toccherà la rete scolastica provinciale del primo e del secondo ciclo di istruzione (ovvero le elementari e medie) senza accorpamenti o modifiche degli istituti. Questo risultato pianificatorio è possibile perché in passato sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riorganizzazione scolastica. Alberghiero Casini a Sarzana. Arriva il via libera del consiglio

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