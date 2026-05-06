Fp Cgil | allarme sulla riorganizzazione del Consiglio in Basilicata

La Fp Cgil ha segnalato preoccupazioni riguardo alla riorganizzazione del Consiglio in Basilicata, evidenziando possibili cambiamenti nella gestione della Giunta. Si è appreso che il nuovo Capo di Gabinetto potrebbe avere un ruolo centrale nelle decisioni strategiche, mentre il Direttore Generale ha espresso riserve simili a quelle del sindacato. La vicenda riguarda principalmente il funzionamento interno e le modalità di coordinamento tra le diverse figure di vertice.

? Cosa scoprirai Come influirà il nuovo Capo di Gabinetto sulla gestione della Giunta?. Perché il Direttore Generale ha sollevato dubbi simili al sindacato?. Quali costi extra comporterà questa nuova figura per il bilancio regionale?. Chi rischia di vedere scavalcate le proprie competenze tecniche?.? In Breve Delibera 26 approvata dall'ufficio di Presidenza il 28 aprile scorso.. Critiche del Direttore Generale per la programmazione economico-finanziaria sulla proposta.. Contestazione della legittimità normativa basata sulle leggi 121996 e 292019.. Sindacato chiede priorità al Piano dei fabbisogni e ai bandi dirigenziali.. La Fp Cgil contesta...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fp Cgil: allarme sulla riorganizzazione del Consiglio in Basilicata Notizie correlate Vigili del Fuoco Foggia, l’allarme della FP CGIL: Basta essere un Comando di passaggio, serve più personale mobilità straordinaria per i residentiVigili del Fuoco Foggia, l'allarme della FP CGIL: Basta essere un Comando di passaggio, serve più personale mobilità straordinaria per i residenti. Fusari (Fp Cgil) sulla protezione civile: "Personale sotto del 42% e assunzioni bloccate. A rischio la sicurezza"Continua a far discutere il problema che interessa la protezione civile regionale dopo l'allarme lanciato a febbraio da Abruzzo Insieme. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giù le mani dagli ospedali di comunità. L’allarme arriva dalla Fp Cgil Milano; Comuni lucani sotto organico: l’allarme della Fp Cgil; Assistenti autonomia e comunicazione, Cgil e FLC: Troppi punti irrisolti. Allarme per l'inclusione scolastica e la mancanza di risorse; POTENZA: I SINDACATI LANCIANO L’ALLARME. Piano Operativo Sanitario, la Fp Cgil lancia l’allarme: Rischio arretramento dei servizi e sacrificio del pubblicoCAMPOBASSO - La Fp Cgil Molise e la Fp Cgil Abruzzo-Molise intervengono con toni durissimi sul nuovo Piano Operativo Sanitario 2026-2028 ... molisenetwork.net Plasmagate, la Fp Cgil smentisce Torrette: «Non un problema organizzativo ma una carenza di personale». Annunciata la mobilitazione dei lavoratoriANCONA - Dopo il caso delle sacche di plasma sprecate all’Officina Trasfusionale dell’ospedale di Ospedali Riuniti di Torrette, esplode lo scontro tra sindacato e vertici sanitari. corriereadriatico.it “Taranto è Italia”: CGIL, CISL e UIL rilanciano la vertenza Taranto “Non più solo una questione di indicatori economici. Quì intaccato il tessuto sociale, le relazioni umane, la fiducia verso il futuro” - facebook.com facebook