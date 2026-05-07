A Sarzana, le aree gioco dei parchi cittadini si trovano in uno stato di degrado. Un rappresentante locale ha segnalato che alcuni bambini ignorano i nastri di sicurezza presenti nei parchi, mettendosi a rischio. Sono emerse preoccupazioni riguardo ai danni alle pavimentazioni e alle strutture di gioco, che potrebbero rappresentare pericoli reali per chi frequenta queste zone. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità locali.

? Cosa scoprirai Come possono i bambini ignorare i nastri di sicurezza nei parchi?. Quali pericoli reali si nascondono sotto le pavimentazioni dei parchi sarzanesi?. Perché le segnalazioni di novembre non hanno portato a riparazioni concrete?. Chi dovrà rispondere degli incidenti causati dal degrado al Parco Barontini?.? In Breve Segnalazioni di manutenzione già presentate dalla consigliera Casini nel mese di novembre scorso.. Pericolo di incidenti rilevato nel parco di piazza Vittorio Veneto e al Parco Barontini.. Ritardo operativo tra le segnalazioni invernali e l'attuale necessità di riparazioni in maggio.. Rischio di chiusura definitiva dei cancelli per l'incolumità dei bambini a Sarzana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarzana, parchi in pericolo: Casini denuncia il degrado delle aree gioco

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