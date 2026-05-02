Polizia penitenziaria in arrivo 85 nuovi agenti tra Abruzzo e Molise | rinforzi anche a Lanciano Vasto e Chieti

Da chietitoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati assegnati 85 nuovi agenti di polizia penitenziaria agli istituti di pena di Abruzzo e Molise. Si tratta della prima di tre tranche di assunzioni previste nel corso dell’anno, all’interno di un piano volto a rafforzare gli organici. Tra le destinazioni ci sono le strutture di Lanciano, Vasto e Chieti, dove saranno distribuiti i rinforzi.

Sono 85 i nuovi agenti di polizia penitenziaria destinati agli istituti di pena di Abruzzo e Molise. Si tratta della prima di tre tranche di assegnazioni previste nel corso dell’anno nell’ambito del piano di rafforzamento degli organici.Il provvedimento, come riporta l'agenzia LaPresse, recepisce.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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