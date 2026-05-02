Polizia penitenziaria in arrivo 85 nuovi agenti tra Abruzzo e Molise | rinforzi anche a Lanciano Vasto e Chieti

Sono stati assegnati 85 nuovi agenti di polizia penitenziaria agli istituti di pena di Abruzzo e Molise. Si tratta della prima di tre tranche di assunzioni previste nel corso dell’anno, all’interno di un piano volto a rafforzare gli organici. Tra le destinazioni ci sono le strutture di Lanciano, Vasto e Chieti, dove saranno distribuiti i rinforzi.

Sono 85 i nuovi agenti di polizia penitenziaria destinati agli istituti di pena di Abruzzo e Molise. Si tratta della prima di tre tranche di assegnazioni previste nel corso dell’anno nell’ambito del piano di rafforzamento degli organici.Il provvedimento, come riporta l'agenzia LaPresse, recepisce.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Carceri Abruzzo e Molise: arrivano 70 nuovi agenti della Polizia? Cosa scoprirai Perché Pescara riceve solo due nuovi agenti rispetto a Sulmona? Come verranno gestite le risorse per evitare nuovi spostamenti nei... Polizia Penitenziaria, bando per 3.350 allievi agenti: selezioni aperte anche ai civili diplomatiIl Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo bando di concorso per il reclutamento di 3. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Polizia penitenziaria: concorso per 3.350 allievi agenti | Bando e requisiti; Polizia penitenziaria, in arrivo 62 nuove unità per l'Umbria: il Sappe parla di risultato storico; Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026 da 3350 posti: Banca dati ufficiale e date delle prove!; In arrivo 93 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria. In arrivo 93 nuovi agenti di Polizia PenitenziariaAssegnate 93 unità di Polizia Penitenziaria al distretto Umbria-Marche, mercoledì si è tenuta la riunione sindacale presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Perugia. Pe ... rainews.it Polizia penitenziaria, nelle Marche arrivano 31 nuovi agentiLa ripartizione riguarda Ascoli, Ancona, Fermo, Fossombrone e Pesaro. De Fenza: attenzione alle condizioni del personale ... lanuovariviera.it Torino, agente della Polizia Penitenziaria si toglie la vita: aveva 42 anni - facebook.com facebook