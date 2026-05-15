Gazzetta dello Sport | Il Napoli prepara una nuova rivoluzione

Il club sta pianificando una serie di cambiamenti tecnici in vista della prossima stagione. Sono stati avviati incontri tra lo staff e i dirigenti per definire le strategie e le eventuali modifiche allo staff tecnico e alla rosa. La società ha comunicato che le decisioni saranno rese note nei prossimi giorni e che sono in corso valutazioni riguardanti il mercato e i rinnovi contrattuali. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali sui nomi coinvolti o sulle tempistiche precise.

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"> Il Napoli prepara una nuova rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione. Prima la Champions League, poi il mercato e il confronto decisivo tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il club azzurro è pronto ad aprire un nuovo ciclo puntando ancora una volta su giovani di qualità e investimenti mirati. Secondo quanto riportato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli è consapevole degli errori commessi nella scorsa campagna acquisti. Gli investimenti effettuati su giocatori come Lucca e Lang non hanno prodotto i risultati sperati, mentre altri innesti non sono riusciti a incidere con continuità all’interno del progetto tecnico di Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Il Napoli prepara una nuova rivoluzione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAMPANIA SPORT | La puntata del 15/2/26 dopo Napoli-Roma 2-2 | CANALE 21 Sullo stesso argomento Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, torna l’esercito dei prestiti: Manna prepara la rivoluzione” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, rivoluzione in mediana: Lobotka e Anguissa verso l’addio” Colombo to Gazzetta dello Sport: My real idol is Ibrahimovi?. x.com [La Gazzetta dello Sport] Il Milan è aperto a esplorare un'operazione di scambio con il Man Utd per Leao che coinvolge Rashford, Ugarte o Zirkzee (in italiano) reddit Gazzetta dello Sport – Il Prefetto di Roma pensa a spostare il derby a lunedì alle 18: Genoa-Milan e altri tre match a rischio slittamentoIl Prefetto di Roma pensa a spostare il derby a lunedì alle 18: Genoa-Milan e altri tre match a rischio slittamento ... pianetagenoa1893.net La Gazzetta dello Sport compie 130 anni: una storia in rosa, dal 1896 a oggiLa Gazzetta dello Sport festeggia i suoi primi 130 anni. La storia della 'Rosea', com'è da tutti conosciuta, ha infatti avuto inizio il 3 aprile 1896 a Milano, pochi giorni prima dell'apertura delle p ... tg24.sky.it