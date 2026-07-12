rimini la capitale del fumetto spider man apre il cartoon club

Oggi a Rimini si inaugura la 42ª edizione di Cartoon Club, con Spider-Man che apre ufficialmente la manifestazione. Per tutta la settimana, la città sarà animata da esposizioni, incontri e proiezioni dedicate a fumetti, film d’animazione e cultura pop. La manifestazione si svolge in diversi luoghi del centro, con un programma ricco di eventi per appassionati di tutte le età.

Si prepara a vivere una settimana all’insegna del fumetto, dell’ animazione e della cultura pop. Oggi prende il via la 42ª edizione di Cartoon Club & Comix, il Festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, che fino al 19 luglio trasformerà la città in un grande palcoscenico con mostre, incontri, spettacoli e appuntamenti dedicati agli appassionati di tutte le età. Protagonista assoluto dell’edizione 2026 sarà Spider-Man. A Castel Sismondo apre infatti la grande mostra "Spider-Man – Nella tela dell’Uomo Ragno", un viaggio attraverso oltre sessant’anni di storia editoriale del celebre supereroe Marvel, tra tavole, fumetti e materiali che raccontano l’evoluzione di Peter Parker e dei personaggi che hanno popolato il suo universo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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