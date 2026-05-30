Nicolas Cage ha dichiarato che Spider-Noir è il miglior Spider-Man del cinema. La sua opinione è stata resa nota in occasione del debutto della serie live-action dedicata a questo personaggio. Cage, vincitore di un Premio Oscar, ha espresso il suo apprezzamento per il personaggio di Spider-Noir, senza aggiungere ulteriori commenti o motivazioni. La dichiarazione è stata pubblicata in relazione alla presentazione della nuova serie.

Almeno una volta nella vita ci siamo sentiti rivolgere — o abbiamo fatto a nostra volta — la fatidica domanda: qual è il tuo Spider-Man cinematografico preferito? Con il debutto della serie live-action Spider-Noir, nemmeno il Premio Oscar Nicolas Cage è sfuggito al quesito. Entrato ufficialmente nel club esclusivo degli attori che hanno indossato la maschera del celebre “testa di tela”, Cage ha espresso il suo verdetto definitivo sulla saga. Tra Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, chi è il suo preferito? La risposta ha il sapore di un clamoroso colpo di scena. Cage, l’attore protagonista di Spider-Noir riapre un dibattito storico: quale sarà il suo verdetto?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spider-Noir, il verdetto di Nicolas Cage: «È lui il miglior Spider-Man del cinema»

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