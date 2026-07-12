A Rimini si è conclusa la seconda edizione dell'Italian Global Series Festival, con la consegna dei premi Maximo Award. Durante l’evento sono stati celebrati anche i 60 anni di Star Trek e i 30 anni di Un posto al sole. La manifestazione si è chiusa con la cerimonia di premiazione, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui partecipanti.

Consegnati i premi Maximo Award. Gli omaggi ai 60 anni di Star Trek e ai 30 anni di Un posto al sole Cala il sipario sulla seconda edizione dellâ??Italian Global Series Festival. Nella serata di sabato 12 luglio sono stati consegnati i premi Maximo Award alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Si Ã¨ chiusa una settimana di incontri, appuntamenti, conversazione e proiezioni in cui Rimini e Riccione si sono trasformate nella capitali mondiali delle serie televisive. Sul piano internazionale Ã¨ stato ricordato il 60esimo anniversario della serie Star Trek, sul piano nazionale i 30 anni della soap opera â??Un posto al soleâ?. Alla serie cilena Raza Brava Ã¨ andato il Maximino Award, assegnato dagli studenti che hanno partecipato al festival. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Rimini, cala il sipario sull’Italian Global Series Festival: i vincitori della seconda edizione

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