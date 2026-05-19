Italian Global Series 2026 | date ospiti e anteprime del festival tra Rimini e Riccione

Da movieplayer.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’estate 2026 si prepara a essere protagonista grazie all’Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie TV che si svolgerà tra Rimini e Riccione. Sono state comunicate le date dell’evento, insieme agli ospiti di rilievo e alle anteprime di nuove produzioni. Tra gli appuntamenti, ci saranno premi e incontri con figure di Hollywood e rappresentanti della serialità italiana. L’evento si configura come un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore che vogliono scoprire le novità del mondo delle serie televisive.

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Torna in estate il festival internazionale dedicato alle serie TV: annunciati ospiti, premi e anteprime con grandi nomi, da Hollywood alla serialità italiana. Dal 3 all'11 luglio 2026 torna tra Rimini e Riccione l'Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alla serialità televisiva italiana e internazionale. Quello in cui, per capirci, un anno fa fu presentato in anteprima Sandokan con Can Yaman. L'evento, organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), è stato presentato ieri a Cannes con le prime anticipazioni su ospiti, premi e titoli in programma. La seconda edizione punta a consolidare il ruolo dell'Italia come hub della serialità globale, con incontri, anteprime e grandi nomi del cinema e della TV. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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