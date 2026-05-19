L’estate 2026 si prepara a essere protagonista grazie all’Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie TV che si svolgerà tra Rimini e Riccione. Sono state comunicate le date dell’evento, insieme agli ospiti di rilievo e alle anteprime di nuove produzioni. Tra gli appuntamenti, ci saranno premi e incontri con figure di Hollywood e rappresentanti della serialità italiana. L’evento si configura come un punto di riferimento per appassionati e professionisti del settore che vogliono scoprire le novità del mondo delle serie televisive.

Torna in estate il festival internazionale dedicato alle serie TV: annunciati ospiti, premi e anteprime con grandi nomi, da Hollywood alla serialità italiana. Dal 3 all'11 luglio 2026 torna tra Rimini e Riccione l'Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alla serialità televisiva italiana e internazionale. Quello in cui, per capirci, un anno fa fu presentato in anteprima Sandokan con Can Yaman. L'evento, organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), è stato presentato ieri a Cannes con le prime anticipazioni su ospiti, premi e titoli in programma. La seconda edizione punta a consolidare il ruolo dell'Italia come hub della serialità globale, con incontri, anteprime e grandi nomi del cinema e della TV. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Italian Global Series 2026: date, ospiti e anteprime del festival tra Rimini e Riccione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italy Paper 2026 Update and Click Date |Italy Work Permit 2026 |

Sullo stesso argomento

Star internazionali e anteprime mondiali a Rimini e Riccione: l’Italian Global Series si presenta a CannesPresentati a Cannes alcuni highlight della seconda edizione dell’Italian Global Series, l’evento dedicato alle migliori serie italiane e...

Al via a Roma il Festival del Cinema Tedesco 2026: quattro giorni tra anteprime, ospiti e nuove visioni europeeDal 19 al 22 marzo 2026, Roma ospita la sesta edizione del Festival del Cinema Tedesco, appuntamento ormai consolidato che porta nella capitale il...

Özge sürpriz È la presentazione della prossima edizione di Italian Global Series di Rimini a Cannes. Marco Spagnoli l'ha voluta come ospite tra gli artisti premiati della scorsa edizione. Evento in collaborazione con Variety, leggeremo l'intervista sul magazin x.com

Italian Global Series 2026: a Rimini e Riccione per l'audiovisivo italiano nel mondoLa seconda edizione di Italian Global Series, la piattaforma internazionale interamente dedicata alle serie italiane, è stata ufficialmente presentata il 18 maggio 2026 al Marché du Film di Cannes. L' ... it.blastingnews.com

Italian Global Series 2026, l’evento dedicato alle migliori serie italiane e globaliItalian Global Series 2026: presentata a Cannes la nuova edizione. Le prime anticipazioni della seconda edizione. tvserial.it