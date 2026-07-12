Rifiuti pericolosi in un parcheggio | denunciato un imprenditore

Da anteprima24.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un’area di circa 1.000 metri quadrati in un parcheggio di Marcianise, utilizzata come deposito abusivo di rifiuti pericolosi. Un imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. L’intervento è stato effettuato dopo il riscontro di attività non autorizzata di gestione di rifiuti speciali. L’area è stata sottoposta a sequestro e saranno avviate verifiche sulla provenienza e gestione dei materiali.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato a Marcianise un’area di circa 1.000 metri quadrati adibita abusivamente a deposito di rifiuti pericolosi, denunciando un imprenditore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L’operazione è stata condotta dagli agenti coordinati dal comandante Biagio Chiariello, nell’ambito delle attività di vigilanza e contrasto ai reati ambientali sul territorio provinciale. L’area sottoposta a sequestro risultava autorizzata esclusivamente come parcheggio per autocarri e mezzi pesanti.   I controlli effettuati hanno invece accertato che lo... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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