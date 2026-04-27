Un uomo di 64 anni è stato denunciato a Civitanova dopo aver abbandonato sacchetti contenenti amianto. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio, intervenendo in diverse occasioni per verificare la presenza di rifiuti pericolosi. Durante un’ispezione, i militari hanno scoperto i sacchetti abbandonati in un'area pubblica. La denuncia arriva nel quadro delle attività di polizia giudiziaria portate avanti in questi giorni dalla compagnia locale.

Civitanova, 27 aprile 2026 – Continuano le attività di controllo del territorio e di polizia giudiziaria da parte della compagnia carabinieri di Civitanova. I militari della stazione di Montelupone hanno denunciato un soggetto per un grave reato ambientale. L’uomo avrebbe abbandonato sui terreni agricoli del comune di Montelupone diversi sacchetti di plastica contenenti frammenti di amianto cementato. Ma è stato scoperto e denunciato. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacafrancesco-schiavone-la-raccolta-fondi-m8qi3qbp A finire nei guai, un 64enne disoccupato, con precedenti di polizia, residente in provincia. I carabinieri hanno concluso un’attività d’indagine che ha portato alla sua denuncia per abbandono di rifiuti pericolosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti pericolosi: abbandona sacchetti con amianto, denunciato 64enne

Notizie correlate

Rifiuti pericolosi, abbandona 150 litri di olio motore esausto in un parcheggio: denunciato 20enneBologna, 20 febbraio 2026 – Abbandonano 150 litri di rifiuti pericolosi e inquinanti in un parcheggio nella zona di Borgo Panigale.

Leggi anche: Scaricavano rifiuti pericolosi, anche amianto: otto condanne dopo l’indagine dei carabinieri

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Rifiuti pericolosi: abbandona sacchetti con amianto, denunciato 64enne.

Rifiuti pericolosi: abbandona sacchetti con amianto, denunciato 64enneÈ stato scoperto nelle campagne di Montelupone: il pericoloso gesto che mette a rischio l’ecosistema ripetuto almeno 2 volte ... ilrestodelcarlino.it

Rifiuti urbani, sgamati gli incivili. Ma il fenomeno abbandoni esisteStop agli incivili. I cassonetti ‘intelligenti’ portano a galla gli stupidi che abbandonano sacchetti e spazzatura assortita accanto ai contenitori. Si tratta probabilmente di cittadini che non ... lanazione.it