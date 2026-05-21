Orta di Atella blitz in un calzaturificio | rifiuti pericolosi e lavoratori a nero Arrestato imprenditore

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz presso un calzaturificio situato in Orta di Atella. Durante l'intervento, sono stati trovati rifiuti considerati pericolosi e sono state identificate attività di lavoro irregolare con lavoratori non in regola. L'operazione fa parte di un’attività più ampia di controlli condotti per verificare il rispetto delle norme ambientali e della normativa sul lavoro. L'imprenditore responsabile dell’attività è stato arrestato su disposizione delle autorità competenti.

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Le verifiche hanno fatto emergere un quadro particolarmente articolato. Su quattordici lavoratori presenti nell’azienda al momento del controllo, ben nove sono risultati irregolari: sette impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, quindi completamente “in nero”, e altri due privi della prevista copertura assicurativa presso l’INAIL. Parallelamente, i carabinieri hanno rilevato numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali contestazioni figurano la mancata formazione... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Orta di Atella, blitz in un calzaturificio: rifiuti pericolosi e lavoratori a nero. Arrestato imprenditore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sequestrata un’officina meccanica abusiva: lavoratori in nero e ingenti quantitativi di rifiuti pericolosiPonsacco (Pisa), 7 aprile 2026 – Un’officina meccanica abusiva, completamente sconosciuta al fisco e priva delle necessarie autorizzazioni, è stata... Leggi anche: Irregolarità nel calzaturificio: arrestato imprenditore e sospesa l'attività Orta di Atella, arrestato imprenditore: nel calzaturificio lavoro nero e rifiuti tossici all’apertoNove lavoratori su quattordici completamente irregolari, rifiuti speciali pericolosi accumulati e miscelati in violazione di legge, nessun documento di valutazione dei rischi, nessuna formazione, ness ... napoli.repubblica.it Orta di Atella, blitz dei Carabinieri in un calzaturificio: scoperti lavoratori irregolari e rifiuti pericolosiUn controllo mirato nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali e al lavoro sommerso nella Terra dei Fuochi si è trasformato in un intervento ... napolivillage.com