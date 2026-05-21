Orta di Atella blitz in un calzaturificio | rifiuti pericolosi e lavoratori a nero Arrestato imprenditore
Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz presso un calzaturificio situato in Orta di Atella. Durante l'intervento, sono stati trovati rifiuti considerati pericolosi e sono state identificate attività di lavoro irregolare con lavoratori non in regola. L'operazione fa parte di un’attività più ampia di controlli condotti per verificare il rispetto delle norme ambientali e della normativa sul lavoro. L'imprenditore responsabile dell’attività è stato arrestato su disposizione delle autorità competenti.
Le verifiche hanno fatto emergere un quadro particolarmente articolato. Su quattordici lavoratori presenti nell’azienda al momento del controllo, ben nove sono risultati irregolari: sette impiegati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, quindi completamente “in nero”, e altri due privi della prevista copertura assicurativa presso l’INAIL. Parallelamente, i carabinieri hanno rilevato numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali contestazioni figurano la mancata formazione... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Sullo stesso argomento
Sequestrata un’officina meccanica abusiva: lavoratori in nero e ingenti quantitativi di rifiuti pericolosiPonsacco (Pisa), 7 aprile 2026 – Un’officina meccanica abusiva, completamente sconosciuta al fisco e priva delle necessarie autorizzazioni, è stata...
Leggi anche: Irregolarità nel calzaturificio: arrestato imprenditore e sospesa l'attività
Serata di paura a Orta di Atella, dove ieri intorno alle 20 si è verificato un violento agguato in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione, quattro uomini sarebbero arrivati in via Diaz a bordo di un’auto e avrebbero aggredito un giovane utilizzando mazze d facebook
Orta di Atella, arrestato imprenditore: nel calzaturificio lavoro nero e rifiuti tossici all’apertoNove lavoratori su quattordici completamente irregolari, rifiuti speciali pericolosi accumulati e miscelati in violazione di legge, nessun documento di valutazione dei rischi, nessuna formazione, ness ... napoli.repubblica.it
Orta di Atella, blitz dei Carabinieri in un calzaturificio: scoperti lavoratori irregolari e rifiuti pericolosiUn controllo mirato nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali e al lavoro sommerso nella Terra dei Fuochi si è trasformato in un intervento ... napolivillage.com