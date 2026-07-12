Riccione piange Peppino di Capri | Protagonista delle estati più belle

Da ilrestodelcarlino.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I concerti di Peppino di Capri nei locali di Riccione sono stati parte della colonna sonora delle stagioni balneari della città. La sua esibizione si distingueva per eleganza e raffinatezza. Questi spettacoli hanno contribuito a definire le estati della località rivierasca negli anni iniziali della sua carriera. Riccione piange la perdita di uno dei suoi protagonisti musicali più rappresentativi.

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I suoi concerti eseguiti con eleganza e raffinatezza nei locali più blasonati di Riccione hanno contribuito a imbastire la colonna sonora delle stagioni balneari della cittadina rivierasca, agli albori della sua carriera. Così tra gli amarcord e con riconoscenza per aver scelto la Perla Verde come suo trampolino di lancio, i riccionesi danno l’addio con commozione a Peppino di Capri, spentosi ieri a 86 anni a Villa Castiglione nella sua amata isola. Esprime sentito cordoglio, anche l’amministrazione comunale, grata per quanto la prestigiosa ugola d’oro ha fatto a Riccione in pieno boom turistico. Vola a quegli anni anche la memoria di quei riccionesi, che con lui hanno condiviso momenti di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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