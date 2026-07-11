Peppino di Capri e le notti a Riccione tra Villa Alta e il Savioli la Perla Verde piange il protagonista della stagione d’oro del turismo

A Riccione, la morte di Peppino di Capri segna la perdita di un’icona della musica italiana. Il cantante, noto per aver trascorso molte notti tra Villa Alta e il Savioli, ha caratterizzato la stagione d’oro del turismo locale. La città piange la scomparsa di una figura che ha definito un’epoca, lasciando un segno indelebile nelle notti della Perla Verde.

Riccione, 11 luglio 2026 – “Con Peppino di Capri se ne va un pezzo insostituibile della storia musicale italiana e un protagonista assoluto della stagione d’oro del turismo riccionese”. Così la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha ricordato, in un post su Facebook, il cantautore napoletano morto oggi, a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno, nella sua amata Capri. https:www.lanazione.itviareggiocronacapeppino-di-capri-morto-versilia-bussola-capannina-f4wd9f6x Peppino di Capri davanti al teatro Ariston, in occasione del 51esimo Festival di Sanremo, 2001. ONORATIANSAFER Dalle notti a Villa Alta a quelle al Savioli. "?????????????????????????????? – scrive il primo cittadino – . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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