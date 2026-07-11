Peppino di Capri e le notti a Riccione la Perla Verde in lutto Gianni Morandi | Oggi la musica ha un silenzio in più
Riccione piange la scomparsa di Peppino di Capri, considerato un protagonista della musica italiana e figura chiave della stagione d’oro del turismo locale. La città perde un simbolo che ha segnato molte notti e ha contribuito a rendere celebre il suo stile. Gianni Morandi ha commentato che oggi la musica si presenta con un silenzio in più. La perdita è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto tra fan e operatori del settore.
Riccione, 11 luglio 2026 – “Con Peppino di Capri se ne va un pezzo insostituibile della storia musicale italiana e un protagonista assoluto della stagione d’oro del turismo riccionese”. Così la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, ha ricordato, in un post su Facebook, il cantautore napoletano morto oggi, a pochi giorni dal suo 87esimo compleanno, nella sua amata Capri. https:www.lanazione.itviareggiocronacapeppino-di-capri-morto-versilia-bussola-capannina-f4wd9f6x Peppino di Capri davanti al teatro Ariston, in occasione del 51esimo Festival di Sanremo, 2001. ONORATIANSAFER Dalle notti a Villa Alta a quelle al Savioli. "?????????????????????????????? – scrive il primo cittadino – . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Addio, Peppino di Capri. Sei stato l’emblema della musica napoletana, della dolcezza e dell’eleganza. La tua voce e le tue canzoni resteranno per sempre con noi. Non ti dimenticheremo mai. #PeppinodiCapri x.com
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