Peppino di Capri e le notti a Riccione la Perla Verde in lutto Gianni Morandi | Oggi la musica ha un silenzio in più

Notizia in breve

Riccione piange la scomparsa di Peppino di Capri, considerato un protagonista della musica italiana e figura chiave della stagione d’oro del turismo locale. La città perde un simbolo che ha segnato molte notti e ha contribuito a rendere celebre il suo stile. Gianni Morandi ha commentato che oggi la musica si presenta con un silenzio in più. La perdita è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto tra fan e operatori del settore.