Sulla spiaggia ha sfilato un enorme telo lungo 25 metri. Unâ??iniziativa promossa dallâ??associazione MondoDonna Onlus con il collettivo Carnia per la Pace Un lungo telo bianco, ricoperto dai nomi di oltre 18mila e 4oo bambini e ragazzi uccisi nella Striscia di Gaza, ha attraversato sabato 12 luglio la spiaggia di Riccione tra il porto canale e piazzale San Martino trasformandola in un luogo di memoria e partecipazione collettiva. Il â??Sudario per i bambini di Gazaâ? ha portato sulla battigia un messaggio di dolore e allo stesso tempo di pace, con una grande partecipazione di cittadini, visitatori e numerose realtÃ del territorio, oltre al vescovo di Rimini NicolÃ² Anselmi. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Riccione, in spiaggia il «sudario per Gaza» per ricordare gli oltre 18mila bambini uccisi nella Striscia

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