Tempo di lettura: 2 minuti Sono 18.457 nomi di bambine e bambini palestinesi uccisi dagli attacchi di Israele. Sono ricordati su un sudario di 25 metri, che sfilerà per il centro di Napoli domenica prossima 24 maggio. Ad annunciarlo è l’associazione Life for Gaza. “Un atto d’amore e di memoria – spiegano – p er le migliaia di piccole vite innocenti, stroncate per mano israeliana dal 7 ottobre 2023?. Il corteo prevede un raduno alle 17 in piazza Dante, per proseguire verso via Toledo, piazza Matteotti, via Medina e piazza Municipio. La manifestazione si concluderà dunque sotto il Comune di Napoli. In piazza ci sarà anche uno striscione con la scritta “Stop War on Journalism”, ricordando gli oltre 240 cronisti ammazzati a Gaza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Life for Gaza, domenica a Napoli sfilerà un sudario coi nomi di 18.457 bambini palestinesi uccisi

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