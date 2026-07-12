Ed ecco il Movimento 5 Stelle scagliarsi con quella che definisce "la Rai meloniana". Al centro lo stop estivo alle repliche di Report. Una decisione arrivata - ha spiegato la stessa Rai - "in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la direzione Approfondimento della Rai ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico". Eppure i grillini non ci stanno: "La Rai meloniana dovrà rispondere fino in fondo della vergognosa decisione di sospendere le repliche di Report. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Report, il M5s perde la testa dopo lo stop alle repliche: "Killeraggio, la Rai meloniana dovrà rispondere"

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