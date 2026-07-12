Il conduttore di Report ha dichiarato che nessuna inchiesta della trasmissione sull’eolico è stata influenzata da Lavitola. La redazione del programma ha successivamente diffuso una nota di protesta, affermando che non ci sono state inchieste condizionate dal soggetto in questione. La precisazione arriva dopo le polemiche riguardanti possibili interferenze sul contenuto di alcuni servizi. Nessuna dichiarazione, però, indica eventuali coinvolgimenti o pressioni esterne sui report trasmessi.

“Non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola. In generale, non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola”. Sigfrido Ranucci commenta così l’annuncio di Fratelli d’Italia di voler presentare un esposto in Procura per verificare presunte influenze del faccendiere pregiudicato – amico del conduttore e indagato come mandante dell’attentato ai suoi danni – sugli argomenti trattati dal programma. I meloniani, in particolare, insinuano che Report abbia attaccato esponenti laziali del partito per “vendicare” il diniego delle autorizzazioni regionali a Lavitola per un progetto di sfruttamento dell’energia eolica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ranucci: “Mai un’inchiesta condizionata da Lavitola”. E la redazione di Report lancia una protesta contro la sospensione

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La scala Richter mostra solo numeri, ma gli effetti sono molto concreti. Per mettere in prospettiva: ecco sono è successo a una piscina nel recente terremoto del Venezuela (scossa di 7.5, il massimo mai verificatosi è 9.5 nella scala Richter). reddit

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