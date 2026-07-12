Report chiama a raccolta il pubblico | È una censura senza precedenti l’appello della redazione e la replica di Ranucci
La sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla Rai, ha suscitato commenti e polemiche. La redazione del programma ha definito la decisione come una forma di censura senza precedenti. Ranucci, conduttore e autore, ha risposto alle critiche, contestando le motivazioni ufficiali. La questione riguarda la trasmissione di contenuti e la gestione delle repliche durante il periodo estivo, con un acceso dibattito pubblico sulla libertà di informazione.
Dopo la sospensione delle repliche estive decisa dalla Rai. La sospensione delle repliche estive di Report continua a far discutere. Dopo la decisione della Rai di fermare temporaneamente la programmazione del programma d’inchiesta, la redazione ha deciso di rivolgersi direttamente ai telespettatori con un appello pubblico, parlando apertamente di una «censura senza precedenti» e invitando il pubblico a mobilitarsi. L’appello della redazione: «Collegatevi a RaiPlay». In un lungo messaggio diffuso nelle scorse ore, la squadra di Report ha invitato gli spettatori a non lasciare solo il programma. L’invito è quello di collegarsi su RaiPlay all’orario in cui sarebbe dovuta andare in onda la replica prevista, guardare l’inchiesta dedicata al Ponte Morandi e condividere una foto davanti allo schermo utilizzando l’hashtag #giulemanidareport. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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“Non vedevano l’ora, censura senza precedenti”: la dura nota della redazione di Report dopo la sospensione delle replicheLa redazione di Report ha commentato con durezza la sospensione delle repliche estive del programma, definendola una “censura senza precedenti”.