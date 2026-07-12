Report chiama a raccolta il pubblico | È una censura senza precedenti l’appello della redazione e la replica di Ranucci

Notizia in breve

La sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla Rai, ha suscitato commenti e polemiche. La redazione del programma ha definito la decisione come una forma di censura senza precedenti. Ranucci, conduttore e autore, ha risposto alle critiche, contestando le motivazioni ufficiali. La questione riguarda la trasmissione di contenuti e la gestione delle repliche durante il periodo estivo, con un acceso dibattito pubblico sulla libertà di informazione.