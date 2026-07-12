Report chiama a raccolta il pubblico | È una censura senza precedenti l’appello della redazione e la replica di Ranucci

Da notizieaudaci.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La sospensione delle repliche estive di Report, decisa dalla Rai, ha suscitato commenti e polemiche. La redazione del programma ha definito la decisione come una forma di censura senza precedenti. Ranucci, conduttore e autore, ha risposto alle critiche, contestando le motivazioni ufficiali. La questione riguarda la trasmissione di contenuti e la gestione delle repliche durante il periodo estivo, con un acceso dibattito pubblico sulla libertà di informazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la sospensione delle repliche estive decisa dalla Rai. La sospensione delle repliche estive di Report continua a far discutere. Dopo la decisione della Rai di fermare temporaneamente la programmazione del programma d’inchiesta, la redazione ha deciso di rivolgersi direttamente ai telespettatori con un appello pubblico, parlando apertamente di una «censura senza precedenti» e invitando il pubblico a mobilitarsi. L’appello della redazione: «Collegatevi a RaiPlay». In un lungo messaggio diffuso nelle scorse ore, la squadra di Report ha invitato gli spettatori a non lasciare solo il programma. L’invito è quello di collegarsi su RaiPlay all’orario in cui sarebbe dovuta andare in onda la replica prevista, guardare l’inchiesta dedicata al Ponte Morandi e condividere una foto davanti allo schermo utilizzando l’hashtag #giulemanidareport. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

report chiama a raccolta il pubblico 200 una censura senza precedenti l8217appello della redazione e la replica di ranucci
© Notizieaudaci.it - Report chiama a raccolta il pubblico: «È una censura senza precedenti», l’appello della redazione e la replica di Ranucci
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La Rai sospende le repliche estive di Report. Ranucci: "Sconcerto e preoccupazione". La redazione del programma: "Censura senza precedenti"

“Non vedevano l’ora, censura senza precedenti”: la dura nota della redazione di Report dopo la sospensione delle replicheLa redazione di Report ha commentato con durezza la sospensione delle repliche estive del programma, definendola una “censura senza precedenti”.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web