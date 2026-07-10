La redazione di Report ha commentato con durezza la sospensione delle repliche estive del programma, definendola una “censura senza precedenti”. La decisione della Rai arriva dopo un’indagine su un ex editore considerato il presunto mandante di un attentato a uno dei giornalisti della trasmissione. La nota critica la scelta come un’anticipata chiusura delle puntate, sottolineando che il provvedimento è stato adottato prima di eventuali verifiche ufficiali.

“Non vedevano l’ora”. Parla di “ censura senza precedenti ” la redazione di Report, che replica con un durissimo comunicato alla decisione della Rai di sospendere le repliche estive della trasmissione, dopo l’indagine su Valter Lavitola, l ’imprenditore ed ex editore ritenuto il presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci. Il conduttore aveva già parlato di “sconcerto e preoccupazione”. Timori condivisi anche dai giornalisti di Report, che scrivono: “Riteniamo che questa decisione sia lesiva del nostro lavoro e del nostro impegno e temiamo che possa preludere a una nostra cancellazione in vista della prossima stagione”. Cancellazione che, per ora, è stata esclusa da viale Mazzini: le nuove puntate dovrebbero partire a novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non vedevano l’ora, censura senza precedenti”: la dura nota della redazione di Report dopo la sospensione delle repliche

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