Regno Unito arrestato un uomo per l’omicidio dell’ex deputata Ann Widdecombe | chi era la paladina della Brexit e fedelissima di Farage

Un uomo di 28 anni è stato arrestato nella serata di sabato 11 luglio nel South Yorkshire, in Inghilterra. Secondo la polizia, è lui il presunto responsabile dell’omicidio dell’ex deputata britannica Ann Widdecombe, figura di riferimento della destra inglese e convinta euroscettica. Il sospettato è un cittadino britannico bianco e attualmente si trova in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che, allo stato attuale delle indagini, non ci sono elementi che facciano ritenere che l’omicidio dell’ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo. Il ritrovamento del cadavere. Ann Widdecombe, 78 anni, è stata aggredita mercoledì pomeriggio, mentre si trovava nella sua casa in una zona rurale del Devon. 🔗 Leggi su Open.online

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Regno Unito, proteste per l'omicidio dello studente 18enne Henry Nowak

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Caso Widdecombe, arrestato un 28enne per l’omicidio dell’ex deputata nel Regno UnitoUn uomo di 28 anni è stato arrestato nel South Yorkshire con l’accusa di aver ucciso l’ex deputata britannica.

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Uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso l'ex ministro del Regno Unito Ann Widdecombe reddit

Nel Regno Unito un uomo è stato arrestato in relazione alle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, ex parlamentare e portavoce di Reform UK x.com

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