Un uomo di 28 anni è stato arrestato nel South Yorkshire con l’accusa di aver ucciso l’ex deputata britannica. L’arresto è avvenuto ieri sera, secondo quanto comunicato dalla polizia locale. L’individuo è stato fermato nell’ambito delle indagini sull’omicidio dell’ex parlamentare, avvenuto nel Regno Unito. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sull’identità dell’arrestato.

Svolta nel caso dell’ omicidio dell’ex deputata britannica Ann Widdecombe. Ieri sera, nel South Yorkshire, in Inghilterra, un uomo di 28 anni è stato arrestato “con l’accusa di omicidio” dell’ex parlamentare britannica, secondo quanto riferito dalla polizia britannica. “Il sospettato, cittadino britannico di etnia bianca, si trova ora in custodia della polizia – si legge nel comunicato della Polizia del Devon e della Cornovaglia riportato dalla Cnn -. La famiglia della signorina Widdecombe è stata informata di questo sviluppo”. L’indagine. “Siamo stati supportati dall’Unità antiterrorismo del Nord-Est e dalla Polizia del South Yorkshire, che hanno effettuato l’arresto per conto della Polizia del Devon e della Cornovaglia”, prosegue il comunicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Widdecombe, arrestato un 28enne per l’omicidio dell’ex deputata nel Regno Unito

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