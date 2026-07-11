Un uomo di 26 anni, arrestato venerdì sera in relazione alla morte di un’ex parlamentare britannica, è stato rilasciato sabato mattina. La vittima era una portavoce di Reform UK. La polizia non ha ancora ufficializzato eventuali sospetti o motivazioni dell’arresto. La ricerca del responsabile continua.

Sabato mattina nel Regno Unito è stato rilasciato l’uomo di 26 anni che venerdì sera era stato arrestato perché sospettato di aver ucciso Ann Widdecombe, un’ex parlamentare e portavoce del partito di estrema destra britannico Reform UK. La polizia ha fatto sapere che l’uomo – di cui non è stata resa pubblica l’identità – non è più coinvolto nelle indagini. Non si sa perché fosse stato inizialmente sospettato né perché ora venga ritenuto estraneo al caso. Widdecombe aveva 78 anni ed era nota soprattutto per le sue posizioni conservatrici, e in particolare per il ruolo che ebbe nella campagna a favore di Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, dopo un referendum nel 2016. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel Regno Unito è stato rilasciato l’uomo che era stato arrestato perché sospettato dell’omicidio di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UK

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Nel Regno Unito un uomo è stato arrestato in relazione alle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, ex parlamentare e portavoce di Reform UK x.com

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