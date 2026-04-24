Due milioni di euro di farmaci oncologici rubati alla AUSL di Reggio Emilia sei arresti | la svolta nei video

La Polizia di Reggio Emilia ha arrestato sei persone coinvolte in un furto di farmaci oncologici per un valore di due milioni di euro ai danni dell’azienda sanitaria locale. L’indagine ha portato alla scoperta e al fermo degli sospettati, che sono stati accompagnati in custodia cautelare. La vicenda riguarda un furto avvenuto in un deposito dell’azienda, con le autorità che hanno confermato l’operazione e l’arresto dei sei soggetti.

Scacco alla banda dei farmaci: la Polizia di Reggio Emilia ha arrestato sei persone responsabili dei furti alla AUSL. L'organizzazione avrebbe rubato farmaci per 2 milioni di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Reggio Emilia, rubavano farmaci oncologici in depositi Ausl: sei arrestiLa polizia di Stato di Reggio Emilia ha smantellato una banda dedita al furto e alla ricettazione di farmaci antitumorali ad alto costo. Furto milionario di farmaci oncologici a Reggio Emilia, banda sgominata: come agivaSei persone sono state arrestate per furto e ricettazione di farmaci ad alto costo a Reggio Emilia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’AUSL di Reggio Emilia annuncia conti risanati: in tre anni il deficit da 23 milioni di euro a zero; Conti risanati per l’Ausl di Reggio: in tre anni il deficit scende da 23 milioni a zero; Furti di farmaci ad alto costo, smantellata banda attiva nei depositi Ausl di Reggio Emilia; Quasi 6 milioni di euro incassati dalle multe. Reggio settima in regione. Due milioni di euro di farmaci oncologici rubati alla AUSL di Reggio Emilia, sei arresti: la svolta nei videoScacco alla banda dei farmaci: la Polizia di Reggio Emilia ha arrestato sei persone responsabili dei furti alla AUSL ... fanpage.it Furti di farmaci oncologici nei depositi dell’AUSL di Reggio Emilia per circa due milioni di euroLa Polizia di Stato di Reggio Emilia ha concluso un’importante operazione di contrasto alla criminalità, che ha portato allo smantellamento di una banda dedita al furto e alla ricettazione di farmaci ... nextstopreggio.it EVENTI REGIONE In occasione della Liberazione dal nazifascismo DOC in TOUR propone in Emilia tra Scandiano di Reggio, Maranello di Modena e Molinella di Bologna il docu-film "GENOEFFA COCCONI: i miei figli, i sette fratelli Cervi” del regista parmens - facebook.com facebook A Reggio Emilia aumentano le pressioni per cancellare il concerto di Kanye West x.com