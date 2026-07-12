Un turista tedesco è stato derubato all’outlet “The Mall” di Reggello da due uomini che gli hanno strappato dal polso un orologio del valore di circa 75mila euro. Dopo il furto, i due sono fuggiti a piedi e sono stati poi intercettati al confine con la Francia. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando i responsabili.

REGGELLO (FIRENZE) – Un turista tedesco è stato rapinato all’outlet “The Mall” di Reggello (Firenze) da due uomini che gli hanno strappato dal polso un prezioso orologio del valore di circa 75mila euro, per fuggire a piedi facendo perdere le loro tracce. I due presunti autori del furto, due algerini di 25 e 28 anni, sono stati poi arrestati dai carabinieri al casello autostradale di Ventimiglia (Imperia), mentre cercavano di raggiungere la Francia. E’ successo nei giorni scorsi ma è stato reso noto solo oggi, 12 luglio 2026. Dopo la denuncia della vittima presso i carabinieri del posto, i militari hanno avviato le indagini individuando la targa, francese, ed il modello dell’auto usata dagli autori del furto. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Reggello: rubano Rolex a turista tedesco che fa shopping all’outlet, presi al confine con la Francia

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