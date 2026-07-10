Rubano borsello a turista e fanno shopping con carta di credito presi

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state arrestate dopo aver sottratto il borsello a un turista statunitense sulla spiaggia di via Caracciolo e aver utilizzato la sua carta di credito per fare acquisti. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno individuato i responsabili mentre utilizzavano la carta. Entrambi sono stati portati in caserma e si trovano in stato di fermo. La refurtiva è stata restituita al proprietario.

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Tempo di lettura: 2 minuti Avevano sottratto il borsello a un cittadino statunitense sulla spiaggia di via Caracciolo e stavano utilizzando la sua carta di credito per effettuare acquisti. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale, sono stati rintracciati e arrestati. Il turista, vittima del furto, ha avvicinato gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale in piazza Trieste e Trento, a Napoli denunciando l’accaduto e fornendo una sommaria descrizione dei due uomini che gli avevano sottratto il borsello. Grazie a un dispositivo di geolocalizzazione nascosto nel portafogli e agli alert ricevuti per le transazioni effettuate con la carta di credito, il turista è riuscito inoltre a indicare agli agenti gli spostamenti dei presunti responsabili e i negozi presso i quali stavano effettuando acquisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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