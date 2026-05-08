PSG regalo speciale ai dipendenti | viaggio e biglietti gratis per la finale di Champions League

Il Paris Saint-Germain ha annunciato che offrirà ai propri dipendenti un viaggio e biglietti gratuiti per la finale di Champions League. Questa iniziativa è stata già adottata nella stagione precedente, quando si giocò la stessa finale. Il club ha deciso di continuare a premiare il proprio staff con questa opportunità, confermando l'intenzione di sostenere il proprio team anche in questa occasione importante.

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