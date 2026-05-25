Wonderbox – Fuga dalla Città Idea Regalo – per Due Pacchetto Viaggio Regalo per Due Valido per 3 Anni E 3 Mesi | Cofanetto Regalo Donna Cofanetto Regalo Uomo | Gift Box – idea regalo inter
Un cofanetto regalo Wonderbox permette di prenotare una fuga dalla città per due persone. Il pacchetto viaggio è valido per tre anni e tre mesi e può essere utilizzato sia da uomini che da donne. La confezione include un'idea regalo inter, con un video che mostra il prodotto in uso. La proposta si rivolge a chi desidera regalare o usufruire di un’esperienza di viaggio per due.
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