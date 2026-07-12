redditi e contributi gap tra immigrati e italiani i primi sono penalizzati

Gli immigrati con un contratto di lavoro in Italia contribuiscono alle casse dello Stato, ma il divario di reddito rispetto agli italiani rimane evidente. Nonostante il numero di assunzioni di persone straniere cresca, i contributi versati e i salari rimangono inferiori. La presenza di lavoratori stranieri in aumento non ha eliminato le differenze di reddito tra le due categorie.

Immigrati in Italia, con contratto di lavoro e di conseguenza contribuenti. Stiamo parlando di una realtà in costante aumento se si pensa al numero di nuove assunzioni che le imprese fanno a persone immigrate nel Paese. Ma stando al report della fondazione Leone Moressa, la condizione dei lavoratori immigrati nel Paese non è assimilabile a quella degli italiani. In altre parole le dichiarazioni dei redditi e la relativa Irpef versata restano molto distanti dalla media dei lavoratori italiani. Analizzare le dichiarazioni dei redditi resta in passo fondamentale per comprendere il contributo fiscale fornito dalle persone. Nel Paese il 38,2% dei contribuenti nati all’estero dichiara meno di 10mila euro, mentre solo il 3,9% denuncia redditi superiori a 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Redditi e contributi. Gap tra immigrati e italiani. I primi sono penalizzatiLa differenza è tra 15.650 e 25.310 euro medi annui, stando al report della fondazione Leone Moressa. Sono i dati più bassi di tutta la regione . ilrestodelcarlino.it

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