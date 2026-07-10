Sui social è diventato virale un trend di immigrati che difendono l’Italia, sostenendo che gli italiani non sono razzisti. La discussione nasce dopo episodi di violenza che coinvolgono alcuni stranieri, ma il movimento si concentra su stranieri che lavorano e si sono integrati. Questi immigrati affermano di essere diversi da chi commette atti violenti, sottolineando il loro impegno quotidiano nel paese.

Gli immigrati violenti sono un problema per tutti ma, da un certo punto di vista, lo sono probabilmente di più per gli stranieri che sono venuti in Italia a cercare un futuro migliore per davvero e che tutti i giorni vanno a lavorare, che si sono integrati e che devono dimostrare di non essere come quegli altri. Gli italiani sono arrivati al limite delle sopportazione delle angherie subite dagli stranieri e per questo motivo vengono spesso tacciati di essere razzisti ma sono gli stessi stranieri a difenderci e a spiegare la verità di un Paese che ha sempre accolto tutti i cambio di una sola cosa: il rispetto. “L’Italia è un Paese razzista?”,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Gli italiani non sono razzisti”. Sui social il trend degli immigrati che difendono il Paese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: LA MAMMA DEL MIO RAGAZZO LOLLO DISTRUGGE IL COMPUTER COSTOSO E INCOLPA IL MIO AMICO AMADOU!

Notizie e thread social correlati

Galimberti: “Noi italiani siamo razzisti perché abbiamo paura degli immigrati”Durante una recente apparizione televisiva, un noto filosofo ha commentato i fatti avvenuti a Modena, affermando che gli italiani sono razzisti a...

Organizzare un viaggio in base ai trend social: solo il 6% degli italiani segue i consigli degli influencerSolo il 6% degli italiani utilizza i consigli degli influencer per pianificare i propri viaggi.

Temi più discussi: Il Paese che gli italiani sentono e quello che gli raccontano - Left; Quanti sono i giovani che non studiano e non lavorano in Italia?; Ecco il Paese che passa più tempo a tavola e no, non è l'Italia; Deforestazione globale, le responsabilità di imprese e consumatori italiani.

Ci sono giorni che non appartengono solo a chi li ha vissuti. Appartengono a un Paese intero. Il 9 luglio 2006 è uno di quei giorni. Vent'anni dopo, quel ricordo conserva la stessa forza: l'abbraccio di un gruppo straordinario, la gioia di milioni di italiani, l'orgogli x.com

Gli italiani non sono razzisti. Sui social il trend degli immigrati che difendono il PaeseUn ragazzo somalo dai social afferma: Sono straniero, sono musulmano e mi piace vedere i ragazzi orgogliosi di essere italiani e gli anziani con i tricolore alle finestre ... ilgiornale.it

L'editoriale/ Gli italiani e i migranti due regimi moraliSe la memoria non mi inganna, non era mai successo in Italia che un sondaggio d’opinione rivelasse una ostilità nei confronti degli stranieri come quella registrata dalla recente rilevazione di ... ilmessaggero.it