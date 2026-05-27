Unioncamere | aumenta il risparmio degli italiani ma resta ampio il gap tra Nord e Mezzogiorno

Tra il 2019 e il 2024, la percentuale di reddito disponibile risparmiata dalle famiglie italiane è aumentata dall’7,55% all’8,28%. Nel corso di questo periodo, si è registrato un incremento nel risparmio complessivo degli italiani. Tuttavia, permane un divario significativo tra le regioni del Nord e quelle del Mezzogiorno, con le prime che continuano a risparmiare in misura maggiore rispetto alle seconde.

Intelligenza Artificiale, linguistica computazionale e giustizia tributaria: a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia Cresce la propensione al risparmio degli italiani, in cinque anni la quota di reddito disponibile messa da parte dalle famiglie è passata dal 7,55% nel 2019 all’8,28% nel 2024. Ma al Sud l’incidenza si è fermata al 6,08% nel 2024 a fronte del 5,67% nel 2019, mentre al Nord è arrivata al 9,73% (contro l’8,5% nel 2019) con punte del 10,46% al Nord ovest (9,72% nel 2019). Biella si conferma nel 2024 la “capitale” più vocata al risparmio (14,37%), seguita sul podio da Asti (12,79%) e Vercelli (12,53%). Mentre maggiori difficoltà si riscontrano a Crotone che chiude la classifica (4,30%), tallonata da Siracusa (4,37%) e Ragusa (4,51%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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