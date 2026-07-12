Venerdì, nel Gloucestershire, il Re e la Regina Camilla hanno incontrato a Highgrove Harry, Meghan e i due nipotini, Archie e Lilibet. È la prima volta in oltre quattro anni che il sovrano vede di persona i nipoti, dall’ultimo Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. L’incontro si è svolto nella residenza privata, considerata il rifugio più riservato del Re.

Venerdì, a Highgrove, la tenuta nel Gloucestershire che Carlo III considera il proprio rifugio più privato, il Re e la Regina Camilla hanno riabbracciato Harry, Meghan e i due nipotini, Archie e Lilibet, che il Sovrano non vedeva di persona da oltre quattro anni, dai tempi del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Non esistono fotografie ufficiali ma solo la conferma, asciutta, che si è trattato di una visita privata in famiglia. Per chi segue le vicende di Casa Windsor da anni, però, proprio quella scelta di riservatezza racconta già molto. L’incontro delicato tra il Re ed Harry che non risolve niente. Non è un caso che l’incontro sia arrivato al termine di una settimana complicata per il Duca di Sussex. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la questione insuperabile che l’incontro con Harry non ha risolto

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