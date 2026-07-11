Re Carlo ha incontrato oggi i nipotini Archie e Lilibet, figli di Harry e Meghan, per la prima volta dopo quattro anni. L’incontro si è svolto con la presenza di Meghan Markle e ha visto un gesto di pace tra le parti. La visita è durata diverse ore, durante le quali i bambini sono stati visti giocare e interagire con il nonno. Nessun dettaglio sui contenuti della conversazione è stato reso noto.

Quattro anni sono tanti per chiunque, figuriamoci per un nonno. Tanto era passato dall’ultima volta che re Carlo aveva potuto vedere di persona i nipotini Archie e Lilibet, i figli del principe Harry e di Meghan Markle, incontrati per l’ultima volta nel 2022. Venerdì pomeriggio, a Highgrove House, il cerchio si è chiuso: il sovrano, con accanto la regina Camilla, ha riabbracciato il secondogenito (che non vedeva da settembre), la nuora e i due principini, oggi di 7 e 5 anni. Un incontro privato, senza fotografi al seguito, che chiude nel modo più dolce possibile una visita britannica partita, per usare un eufemismo, in salita. (in... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo vede Harry con Meghan e i figli: il gesto di pace e l’incontro più dolce

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Le Prince Harry emmènera Meghan & les enfants Archie et Lilibet voir le Roi Charles à une condition

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