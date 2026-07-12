Razzismo dilagante | il commento di Rajoy sul Mondiale fa infuriare la Francia e Sanchez
Un commento di un ex premier spagnolo sul Mondiale ha suscitato reazioni di sdegno in Francia, con alcuni leader e ministri che hanno criticato le sue parole, definendole come espressione di razzismo dilagante. La polemica si è accesa dopo che l’ex primo ministro ha commentato sulla competizione internazionale, scatenando reazioni ufficiali e social. La risposta francese si è concentrata sulla condanna di ogni forma di discriminazione.
Rajoy e l’uscita razzista verso la Francia fa infuriare Parigi. Diversi ministri e leader di partito hanno denunciato il "razzismo dilagante" e “l'odio normalizzato" per i concetti espressi in un commento sul quotidiano El Débate dall'ex Primo Ministro spagnolo Mariano Rajoy, che riconosce alla nazionale francese, avversaria della Spagna in semifinale martedì 14, di essere una squadra “di ottimo livello”, ma "senza giocatori francesi". Le reazioni in Francia L'ex capo del governo spagnolo (Partito Popolare, conservatore) scrive questo commento e scatena la reazione di Parigi. "La Francia non è una nazione etnica; non ha colore della pelle né religione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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