Razzismo dilagante | il commento di Rajoy sul Mondiale fa infuriare la Francia e Sanchez

Notizia in breve

Un commento di un ex premier spagnolo sul Mondiale ha suscitato reazioni di sdegno in Francia, con alcuni leader e ministri che hanno criticato le sue parole, definendole come espressione di razzismo dilagante. La polemica si è accesa dopo che l’ex primo ministro ha commentato sulla competizione internazionale, scatenando reazioni ufficiali e social. La risposta francese si è concentrata sulla condanna di ogni forma di discriminazione.