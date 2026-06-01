La Francia sfida Putin in mare aperto | il sequestro che fa infuriare il Cremlino

Notizia in breve

Le autorità francesi hanno sequestrato una nave russa nel porto francese, provocando la reazione del Cremlino. La nave è stata messa sotto sequestro a causa di una disputa legale riguardante sanzioni internazionali. La Russia ha espresso forte disappunto e ha richiesto la restituzione immediata dell'imbarcazione. La situazione ha portato a tensioni tra i due paesi, con conseguenze diplomatiche ancora incerte.