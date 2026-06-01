La Francia sfida Putin in mare aperto | il sequestro che fa infuriare il Cremlino
Le autorità francesi hanno sequestrato una nave russa nel porto francese, provocando la reazione del Cremlino. La nave è stata messa sotto sequestro a causa di una disputa legale riguardante sanzioni internazionali. La Russia ha espresso forte disappunto e ha richiesto la restituzione immediata dell'imbarcazione. La situazione ha portato a tensioni tra i due paesi, con conseguenze diplomatiche ancora incerte.
Nuovo capitolo nello scontro tra Occidente e Russia sul fronte delle sanzioni. Le autorità francesi hanno disposto il sequestro della petroliera Tagor, una nave sospettata di appartenere alla cosiddetta “flotta ombra” russa, il sistema di imbarcazioni utilizzato per continuare a trasportare petrolio e merci aggirando le restrizioni internazionali imposte a Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina. Secondo quanto riportato da Politico, la nave era partita dal porto artico di Murmansk ed è stata intercettata a oltre 400 miglia nautiche dalla costa atlantica francese. Le autorità sospettano che l’imbarcazione navigasse sotto una falsa bandiera, elemento che ha contribuito a far scattare l’operazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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