I ’giochi’ dell’esercito in Brianza Il no di Monza al patrocinio fa infuriare la Lega | Vergogna
Il Comune di Monza ha rifiutato di concedere il patrocinio a un evento organizzato dall’esercito in Brianza, scatenando le reazioni della Lega. La decisione ha suscitato dure critiche da parte del partito, che ha definito la scelta una “vergogna”. La questione si inserisce nel contesto di una doppia giornata di iniziative che coinvolgeranno la città, con il dibattito pubblico acceso sulla partecipazione delle istituzioni a eventi militari.
Lo scontro esplode alla vigilia della doppia giornata che oggi trasformerà Monza in un crocevia di simboli opposti: da una parte la sfilata dell’ Italian Raid Commando - storica competizione organizzata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia ( Unuci ) ed una delle principali esercitazioni militari europee - dall’altra il corteo pacifista promosso da oltre cento realtà associative e politiche. In mezzo, l’attacco durissimo del capogruppo della Lega in Regione Lombardia Alessandro Corbetta al sindaco di Monza Paolo Pilotto, accusato di aver negato il patrocinio comunale alla manifestazione militare organizzata da Unuci. Il consigliere leghista non ha risparmiato attacchi personali al primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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