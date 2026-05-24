I ’giochi’ dell’esercito in Brianza Il no di Monza al patrocinio fa infuriare la Lega | Vergogna

Notizia in breve

Il Comune di Monza ha rifiutato di concedere il patrocinio a un evento organizzato dall’esercito in Brianza, scatenando le reazioni della Lega. La decisione ha suscitato dure critiche da parte del partito, che ha definito la scelta una “vergogna”. La questione si inserisce nel contesto di una doppia giornata di iniziative che coinvolgeranno la città, con il dibattito pubblico acceso sulla partecipazione delle istituzioni a eventi militari.