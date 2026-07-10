La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche estive di Report, programma condotto da Sigfrido Ranucci. La decisione è stata presa dalla Direzione Approfondimento in modo cautelativo, in attesa di chiarimenti sulla vicenda dell’attentato davanti all’abitazione del conduttore. L’indagato come presunto mandante è un imprenditore. Lavitola, coinvolto nell’indagine, avrebbe anche valutato di lasciare l’Italia.

La Rai sospende le repliche estive di Report. La Direzione Approfondimento ha deciso lo stop cautelativo del programma condotto da Sigfrido Ranucci «in attesa che si faccia piena chiarezza» sulla vicenda legata all'attentato davanti alla sua abitazione, per cui è indagato come presunto mandante l'imprenditore Valter Lavitola. La nuova stagione resta confermata a novembre. La nota della Rai «In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci», la Direzione Approfondimento della Rai «ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Ranucci, la Rai sospende le repliche estive di Report. Lavitola era pronto a lasciare l'Italia

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