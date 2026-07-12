Ranucci ha scritto alla redazione di essere disposto a lasciare se ci sono dubbi sulla sua permanenza. La frase è stata pronunciata durante una telefonata con alcuni inviati di Report. La comunicazione rivela il suo stato d'animo e l'eventuale volontà di lasciare il programma. Nessuna altra precisazione o dettaglio è stato fornito.

Una frase, pronunciata al telefono con alcuni inviati di Report, che racconta meglio di ogni retroscena lo stato d'animo dentro la redazione: se qualcuno dubita di lui, Sigfrido Ranucci sarebbe "pronto a farsi da parte". È il Corriere della Sera a svelare quello che non è ancora un atto di resa, ma la spia di quanto il caso Lavitola stia scavando in profondità, non solo nell'opinione pubblica ma tra le stesse persone che lavorano al programma. Ranucci nel corso di questo (quasi) decennio alla conduzione di Report ha resistito a ogni spallata. Solo la sfiducia dei suoi collaboratori potrebbe indurlo ad abbandonare spontaneamente la nave. Un punto va comunque tenuto fermo: sul piano giudiziario Ranucci non è indagato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ranucci ora medita l'addio a Report: ecco la frase scritta alla redazione

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