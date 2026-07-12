Il conduttore di Report ha dichiarato che le accuse di un esposto di Fratelli d’Italia sono infondate, negando qualsiasi influenza esterna sulle sue inchieste. Ha definito errati i presupposti dell’esposto e ha respinto le accuse relative a un presunto condizionamento da parte di un ex collaboratore. La questione riguarda una possibile interferenza esterna, ma il conduttore ha ribadito che le inchieste sono state realizzate senza influenze esterne.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il conduttore respinge le accuse e definisce errati i presupposti dell’esposto. Sigfrido Ranucci nega qualsiasi influenza esterna sulle inchieste realizzate da Report e respinge le accuse contenute nell’esposto che Fratelli d’Italia intende presentare alla procura. Interpellato dall’ANSA sulla vicenda, il giornalista ha dichiarato che non esiste alcuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Valter Lavitola, né vi sarebbero stati condizionamenti in altri lavori della trasmissione. Ranucci: «Tutti i collaboratori possono confermarlo». Ranucci ha sottolineato che le persone coinvolte nelle varie inchieste possono testimoniare l’indipendenza del lavoro svolto dalla redazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ranucci, esposto di FdI errato: «Nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola»

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