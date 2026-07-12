Ranucci | Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola l' esposto di Fdi è errato
Ranucci ha dichiarato che non ci sono inchieste di Report sull’eolico condizionate da Lavitola. Ha inoltre affermato che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola in generale. La precisazione arriva in risposta a un esposto di un partito di destra, che aveva accusato i media di influenze esterne su alcune inchieste. Ranucci ha definito l’accusa errata, sottolineando l’assenza di collegamenti tra le inchieste e Lavitola.
"Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l'esposto di Fratelli d'Italia si basa su presupposti del tutto errati". Lo dice Sigfrido Ranucci, raggiunto dall'Ansa, in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. Fratelli d’Italia stava predisponendo un esposto da trasmettere... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Report, Ranucci: «Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola»
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