Ranucci | Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola l' esposto di Fdi è errato

Notizia in breve

Ranucci ha dichiarato che non ci sono inchieste di Report sull’eolico condizionate da Lavitola. Ha inoltre affermato che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola in generale. La precisazione arriva in risposta a un esposto di un partito di destra, che aveva accusato i media di influenze esterne su alcune inchieste. Ranucci ha definito l’accusa errata, sottolineando l’assenza di collegamenti tra le inchieste e Lavitola.