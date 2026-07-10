Un ordigno è stato trovato sotto casa di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, nell’ottobre scorso. La destra ha diffuso un “tariffario Lavitola” per accusarlo, cercando di dipingerlo come colpevole. La scoperta dell’ordigno ha portato a un’indagine, ma le autorità non hanno ancora identificato i responsabili. Intanto, si susseguono le polemiche sulla strumentalizzazione della vicenda politica e mediatica.

La bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci rischia di trasformarsi nell’arma perfetta per colpire Report. Anche se l’ordigno piazzato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista, per il quale la Procura di Roma continua a indagare ipotizzando come mandante l’imprenditore Valter Lavitola, ha provocato solo danni materiali, la campagna politico-mediatica che da giorni accompagna gli sviluppi dell’inchiesta rischia di essere invece devastante. Sul fronte giudiziario, dopo l’interrogatorio fiume di due giorni fa, i carabinieri del Nucleo investigativo stanno passando al setaccio il materiale sequestrato durante la perquisizione a Lavitola dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ranucci sempre nel mirino: la destra si inventa il “tariffario Lavitola” per trasformare il conduttore di Report da vittima a colpevole

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