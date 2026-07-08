Attentato a Ranucci Lavitola si presenta dai pm | Non sono stato io e non ho idea del movente – Il video

Valter Lavitola si è presentato davanti ai pubblici ministeri e ha dichiarato di non essere coinvolto nell’attentato a Ranucci, affermando di non conoscere il responsabile né il motivo dell’attacco. Ha inoltre ribadito di non avere alcuna idea del movente che possa aver portato all’evento. La sua dichiarazione è stata registrata in un video e si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

« Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente ». È quanto avrebbe sostanzialmente detto Valter Lavitola, il faccendiere riconvertito a ristoratore, nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai pm della Procura di Roma che lo hanno indagato per strage aggravata dal metodo mafioso nell’ambito della vicenda legata all’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è, quindi, avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto «sconcertato» dell’accusa di essere il mandantte alla luce dei rapporti di «fraternità» che lo legano a Ranucci. In merito alla sua presenza sul luogo dell’attentato circa un mese prima dei fatti, l’indagato ha sostenuto che spesso «andava lì a trovare Ranucci». 🔗 Leggi su Open.online

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