Valter Lavitola ha dichiarato di non essere coinvolto nell’attentato al giornalista e di non conoscere il motivo dell’evento. Lo ha riferito ai magistrati della Procura di Roma, che lo hanno indagato per strage. Lavitola ha affermato di non sapere chi possa essere stato responsabile. Le sue dichiarazioni sono state rese spontaneamente durante l’interrogatorio. L’indagine riguarda l’attentato avvenuto contro il giornalista, per il quale Lavitola è stato ascoltato come persona informata sui fatti.

«Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente». Sarebbero state queste le prime dichiarazioni spontanee di Valter Lavitola davanti ai pm della Procura di Roma che lo hanno indagato per strage nell'ambito della vicenda legata all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto «sconcertato» dell'accusa di essere il mandante alla luce dei rapporti di «fraternità» che lo legano a Ranucci. Le dichiarazioni ai pm In merito alla sua presenza sul luogo dell'attentato circa un mese prima dei fatti, l'indagato ha sostenuto che spesso «andava lì a trovare Ranucci». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Attentato a Ranucci, Lavitola ai pm: «Non sono stato io e non ho idea del movente»

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Attentato a Ranucci, Lavitola arriva in Procura: «Sconvolto, sono amici fraterni»

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