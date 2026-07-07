Il conduttore di Report ha dichiarato di essere sconvolto dopo che il pubblico ministero ha indicato Valter Lavitola come possibile mandante dell’attentato subito da lui. Ranucci ha affermato di avere un’amicizia con Lavitola e di non credere alla sua implicazione. Le indagini hanno portato a questa nuova ipotesi, senza ulteriori dettagli sulle prove o sui motivi specifici. La polizia continua le verifiche per chiarire la vicenda.

«Sono sconvolto, con Lavitola siamo amici: Non ci posso credere». Sigfrido Ranucci commenta a caldo la svolta improvvisa nelle indagini dell'attentato contro di lui. Che non riguardano né la camorra, né gli albanesi. La pista più accreditata, riguardo al mandante, è anche la più inattesa. E conduce a Valter Lavitola, già condannato per l’estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi (era il 2014), rinato come titolare di un ristorante di pesce non lontano da Trastevere. L’ex direttore dell’Avanti è stato perquisito dai carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal pm Carlo Villani e dal collega Edoardo De Santis che oggi eredita gli approfondimenti. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Attentato a Ranucci, i sospetti del pm: il mandante è Valter Lavitola. Il conduttore di Report: «Siamo amici, sono sconvolto»

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