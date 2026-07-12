Fratelli d’Italia ha annunciato l’intenzione di presentare un esposto, ma Ranucci ha dichiarato che i presupposti sono errati. La notizia è stata diffusa ieri, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’esposto o sulle motivazioni ufficiali. Ranucci ha commentato che non ci sarebbero elementi sufficienti per sostenere l’azione legale annunciata. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle parti coinvolte o alle accuse ipotizzate.

Sigfrido Ranucci parla con LaPresse all’indomani della notizia dell’intenzione di Fratelli d’Italia di presentare un esposto. L’esposto sarebbe in relazione al caso Ranucci-Lavitola, sulla base di notizie di stampa secondo le quali Lavitola avrebbe ispirato servizi di Report contro FdI Lazio, per vendicarsi del fatto che non avrebbe ottenuto autorizzazioni regionali per suoi progetti in ambito energetico. Il conduttore di Report: “Presupposti errati”. “I presupposti dell’esposto di FdI sono assolutamente errati, non c’è nessuna inchiesta per l’eolico che è stata condizionata da Lavitola, ma nessuna inchiesta nella storia della Rai è stata condizionata da Lavitola “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ranucci: “Esposto FdI? Presupposti errati”

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Report, Ranucci: «Nessuna inchiesta condizionata da Lavitola»

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